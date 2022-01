Facturi uriase la gaze pentru o manastire din Alba, unde sunt ingrijiti 200 de copii. "O sa inchidem centrul social"

O manastire din Alba, care administreaza si un centrul social unde sunt ingrijiti copii si batrani, are de platit facturi pentru gaze naturale in valoare de peste 100.000 de lei. Situatia are loc la Manastirea Dumbrava din judetul Alba. Ultima factura la gaze se ridica la 62.500 de lei. Pe luna noiembrie, factura a fost in valoare de 40.781 d elei "Pe langa manastire avem asezamantul social Sfanta Veronica in care sunt mai multe module de asistenta sociala. Doua case de batrani, una la Teius, ... citeste toata stirea