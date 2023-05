Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a anuntat ca incepe platile pentru creditorii de asigurari Euroins. A fost aprobata o prima transa de cereri de plata.Conform prevederilor legale, in 17 mai s-a implinit termenul legal de 60 de zile, de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizatiei de functionare, in cazul Societatii Euroins Asigurare-Reasigurare SA.Prin urmare, FGA poate proceda la plata creantelor de asigurari cuvenite creditorilor de asigurari ai ... citeste toata stirea