Fara permis de conducere si sub influenta alcoolului. Barbat din Alba retinut

Politistii din Alba au retinut duminica, un barbat din municipiu, care a fost depistat de oamenii legii, la volanul masinii aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si neavand nici permis de conducere.La data de 06 noiembrie 2022, in jurul orei 02,00, politistii Biroului de Ordine Publica, din Alba Iulia, au depistat un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii ... citeste toata stirea