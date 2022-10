Femei din Alba, agresate de catre fiii lor. Politistii au deschis dosare penale si au emis ordine de protectie

Doua femei din Alba au reclamat, in weekend, ca au fost agresate de catre fiii lor. Politistii au deschis dosare penale pentru violenta in familie si au emis ordine provizorii de protectie.Potrivit IPJ Alba, vineri, 21 octombrie, politistii Postului de Politie Valea Lunga au fost sesizati de catre o femeie de 68 de ani, din comuna Valea Lunga, cu privire la faptul ca a fost agresata de fiul ei.Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca, in 20 octombrie 2022, pe fondul ... citeste toata stirea