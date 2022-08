O femeie din municipiul Alba Iulia, a fost luni, lovita de o masina, in timp ce traversa strada, pe o trecere de pietoni.In urma accidentului, femeia accidentata a suferit rani usoare.La data de 29 august 2022, in jurul orei 13.45, pe strada Piata Iuliu Maniu din Alba Iulia, o femeie de 61 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism a acrosat o ... citeste toata stirea