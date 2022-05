Femeie din Blaj, data disparuta, gasita decedata pe raul Tarnava

O femeie, in varsta de 69 ani, din Blaj, data disparuta vineri de catre familie, a fost gasita de catre pompieri, fara viata, pe maul raului Tarnava.Politistii si pompierii, au plecat in cautarea femeii, iar dupa mai multe ore de cautari, persoana a fost gasita pe raul Tarnava, de catre echipajele prezente la locuri solicitarii, insa aceasta prezenta semne incompatibile cu viata fiind declarat decesul acesteia.Potrivit ISU Alba, Garda de interventie Blaj, in cooperare cu Detasamentul de ... citeste toata stirea