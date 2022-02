Femeie din Ohaba, lovita de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis

Un accident rutier a avut loc vineri dimineata, in localitatea Secasel, comuna Ohaba.O femeie, in varsta de 77 ani, a fost acrosata de un autoturism, in momentul in care traversa strada, printr-un loc nepermis.La data de 11 februarie 2022, in jurul orei 11,00, politistii rutieri din Sebes au intervenit pe raza localitatii Secasel, comuna Ohaba, unde a fost semnalat faptul ca a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca o femeie de 77 ... citeste toata stirea