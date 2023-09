O femeie din Sebes, mama a noua copii, a fost condamnata pentru ucidere din culpa, dupa ce i-a administrat o supradoza de Tramadol, fiicei sale.Este vorba despre un accident tragic, in care fetita de 11 luni la data faptei, a decedat din cauza unei supradoze cu pastile.Mama, fetitei, inculpata in caz, nu stie sa scrie sau sa citeasca si i-a administrat fara un consult medical, o doza mare de Tramadol.Tragedia s-a petrecut in luna ianuarie a anului 2019, dar o trimitere in judecata a venit ... citeste toata stirea