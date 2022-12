O femeie in varsta de 70 de ani din orasul Cugir, a fost acrosata marti seara, pe o trecere de pietoni din localitate.La data de 13 decembrie 2022, in jurul orei 19.40, un tanar de 25 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din oras, a acrosat o femeie de 70 de ani, din Cugir, care era ... citeste toata stirea