Femeie retinuta 24 de ore dupa ce a fost prinsa conducand sub influenta alcoolului, cu o alcoolemie de 1,16 mg/l

In data de 11 martie a.c., in jurul orei 00.05, politistii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca au interceptat in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, un autoturism condus de o femeie, de 50 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice.La testarea cu aparatul etilotest, a fost inregistrata o valoare de 1,16 mg/l alcool pur in aerul ... citește toată știrea