Festivalul International de Folclor, 28-31 iulie, la Aiud: peste 300 de dansatori si interpreti din 8 tari, in 4 seri de spectacol

Festivalul International de Folclor Aiud, eveniment ajuns la editia a X-a, se va desfasura in acest an in perioada 28-31 iulie, in Piata Dr. Constantin Hagea din municipiu.Municipiul Aiud va fi gazda a peste 300 de dansatori si interpreti, membri ai ansamblurilor folclorice din: Mexic, India, Turcia, Slovacia, Serbia, Bulgaria si Ucraina.Alaturi de aceste ansambluri, publicul aiudean se va bucura de prezenta pe scena festivalului a Ansamblului Folcloric "Lugojana" din Lugoj, a Ansamblului ... citeste toata stirea