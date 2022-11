Fetita violata de iubitul mamei si de un prieten al acestuia, internata intr-un centru al DGASPC

Fetita in varsta de 9 ani, violata de iubitul mamei la care aceasta locuia in Cluj Napoca, si de un prieten al acestuia, a fost internata intr-un centru apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba.In cadrul centrului, unde fetita se afla inca de marti, micuta va primi tratament de specialitate, constand in consiliere psihologica.O fetita in varsta de 9 ani, a fost violata de catre iubitul mamei acesteia la care locuia in Cluj Napoca.Cum nu ar fi destul, un ... citeste toata stirea