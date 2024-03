Finantare de 100.000 de euro pe an, nerambursabila, pentru producatorii agricoli. Cum pot fi obtinuti banii

Fermierii vor putea obtine finantare de pana la 100.000 de euro pe an, nerambursabila. Conditia este sa functioneze in grupuri de producatori in sectorul agricol sau pomicol.Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol sau pomicol.Activitatea este finantata in cadrul Planului Strategic 2023 - 2027, prin interventia DR-33.Finantare de 100.000 de euro pe an. Cum ... citește toată știrea