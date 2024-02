Finantari pentru investitii in agricultura 2024. Calendarul sesiunilor de depunere a cererilor. Fonduri de 1,6 milioane de euro

Finantari pentru investitii in agricultura 2024. A fost publicat calendarul estimativ pentru lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finantare in agricultura pentru anul 2024.Ministerul Agriculturii precizeaza ca finantarile sunt pentru interventiile din cadrul Pilonului II al Planului Strategic PAC 2023-2027 si pentru submasurile 4.1 si 17.1 din PNDR 2014-2020.Finantari pentru investitii in agricultura 2024Aceste sesiuni reprezinta o oportunitate de a accesa fonduri in domenii care ... citește toată știrea