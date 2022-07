Firma publica judecata pentru o poluare accidentala care a provocat un adevarat dezastru ecologic

O poluare accidentala produsa in urma cu cinci ani face obiectul unui dosar penal trimis in instanta. Societatea care administreaza reteaua de apa potabila si canalizare din Alba a fost inculpata de catre procurori. Recent, magistratii Judecatoriei Sebes au admis rechizitoriul au dispus inceperea judecatii pentru savarsirea infractiunii de poluare a apelor avand ca rezultat mortalitate piscicola. Infractiunea directa se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani, iar cea din culpa cu amenda ... citeste toata stirea