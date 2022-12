Firmele vor putea oferi angajatilor abonamente la salile de sport. Cheltuiala va fi deductibila in limita unei sume anuale

Abonamentele la sala pentru angajati vor fi deductibile pentru companii, dupa ce Parlamentul adoptat o lege in aceste sens.Firmele din Romania vor putea oferi angajatilor abonamente pentru sport si programe de recuperare medicala, iar aceste cheltuieli vor putea fi deduse, in limita a 400 de euro pe an pentru fiecare angajat.Informatia vine dintr-o postare a USR, partid care a initiat legea."Legea adoptata de Parlament introduce, dupa modelul deducerilor pentru Pilonul III si pentru ... citeste toata stirea