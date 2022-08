Flavius Budin continua in Liga 3. A semnat cu CS Universitatea Alba Iulia

Flavius Budin, jucator in varsta de 21 de ani, a semnat cu nou promovata in Liga 3, CS Universitatea Alba Iulia.Fotbalistul originar din comuna Sugag, judetul Alba, s-a despartit in aceasta vara de Sticla Ariesul Turda, formatie care de altfel, s-a retras din Liga 3, continuand la nivelul Ligii 4.La formatia studenteasca, Flavius va evolua pe postul de mijlocas central, dar acesta este un jucator poli-sportiv, putand acoperi mai multe posturi.CS Universitatea Alba Iulia a postat un mesaj de ... citeste toata stirea