Florin Roman : Marcel Ciolacu nu poate santaja vointa a 2,5 milioane de romani, care au votat PNL

Deputatul PNL, Florin Roman, a reactionat la declaratiile premierului Marcel Ciolacu, in scandalul zilei. Intr-o declaratie de presa, Ciolacu isi arata nemultumirea fata de modul in care decurg discutiile in Coalitie privind calendarul alegerilor prezidentiale. Mai exact, de blocajul in care se afla acum cele doua partide aflate la guvernare. "Onoarea nu este numai pe panouri, este si in discutii", i-a transmis Ciolacu lui Nicolae Ciuca (PNL), liderul PSD reprosandu-le, totodata, colegilor ... citește toată știrea