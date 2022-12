"Foc de artificii": 1500 de articole pirotehnice confiscate de politistii din Blaj

Politistii din Blaj au confiscat joi, o cantitate de 1500 de articole pirotehnice, pe care le-au gasit asupra a doua femei din Tarnaveni, care doreau sa le vanda in piata din municipiu.La data de 22 decembrie 2022, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj au depistat doua femei, de 73 si 61 de ani, din Tarnaveni, judetul Mures, in timp ce incercau sa comercializeze, in piata din Blaj, articole pirotehnice, din categoria P1.Politistii au confiscat 1.500 de astfel de ... citeste toata stirea