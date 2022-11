Foc de artificii: Peste 2000 de articole pirotehnice confiscate de politisti. Doi minori si un adult, s-au ales cu dosare penale

Peste 2000 de articole pirotehnice, au fost confiscate in ultima saptamana de catre politistii din Alba, in urma unor actiuni pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in scopul cresterii sigurantei cetateanului.Doi minori si un adult s-au ales cu dosare penale, dupa ce au cumparat de pe internet materiale pirotehnice.Politistii Inspectoratul de Politie Judetean Alba continua actiunile pentru prevenirea oricaror ... citeste toata stirea