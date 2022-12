Foc de artificii: Peste 500 de articole pirotehnice confiscate de politisti, in urma unui control efectuat la Zlatna

Peste 500 de kilograme de articole pirotehnice, care nu aveau autorizatie de comercializare, au fost confiscate luni, de catre politistii din Alba, in urma unui control efectuat la o societate comerciala din Zlatna.Politistii din Alba au continuat controalele la societatile comerciale din judet, pentru verificarea modului in care sunt respectate conditiile legale privind comercializarea articolelor cu continut pirotehnic.Astfel, in urma unui control efectuat luni, 12 decembrie, la o societate ... citeste toata stirea