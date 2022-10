Focar de varicela la Gradinita cu Program Normal Petresti: 22 de cazuri confirmate

La Gradinita cu Program Normal Petresti evolueaza in prezent un focar de varicela, cu debut din data de 28 septembrie si un numar de 22 de cazuri (din totalul de 74 de prescolari): 8 cazuri au fost semnalate la grupa mica, 10 cazuri la grupa mijlocie si 4 cazuri la grupa mare.Totodata, mentionam ca in data de 13.10.2022 au fost semnalate alte doua cazuri la Scoala Gimnaziala Petresti, situata in acelasi corp de cladire. Toate cazurile prezinta forme usoare de boala.Toate cazurile prezinta ... citeste toata stirea