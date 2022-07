Fost condamnat pentru crima, judecat pentru amenintarea unui politist. "Iti omor tie familia, daca vrei!"

Un barbat condamnat in trecut al 10 ani de inchisoare pentru omor are sanse mari sa ajunga din nou dupa gratii dupa ce a ultragiat un politist. S-a intamplat in 20 decembrie 2021, la Alba Iulia, iar o prima sentinta a fost pronuntata pe data de 30 iunie 2022. Alin C. este acuzat ca a manifestat un comportament agresiv fata de un agent de politie, care ii verifica identitatea, fiind sub influenta alcooliului. Barbatul s-a deplasat la geamul autospecialei de politie, i-a solicitat politistului ... citeste toata stirea