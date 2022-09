Fostul judecator al Curtii de Apel Alba Iulia, Mircea Noslacan, a incetat din viata. Mesajul fostilor colegi

Fostul judecator al Curtii de Apel Alba Iulia, Mircea Noslacan, a incetat din viata.Reprezentantii institutiei au transmis un mesaj de condoleante, precum si cateva informatii despre activitatea lui."Regretam trecerea prea devreme la cele vesnice a fostului nostru coleg, domnul judecator Mircea Noslacan.Cu o cariera exemplara in magistratura, de peste 25 de ani, a debutat ca judecator la Judecatoria Alba Iulia in anul 1993.A continuat apoi activitatea la Judecatoria Aiud pana in anul ... citeste toata stirea