Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita in valoare de aproape 100.000 de lei

Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, a fost trimis in judecata, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si instigare la delapidare, potrivit DNA.Alaturi de acesta mai sunt trimise in judecata sase persoane fizice.Este vorba despre directorul unui combinat siderurgic - pentru dare de mita, delapidare si participatie improprie la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata. Celelalte cinci persoane fizice sunt trimise in judecata pentru savarsirea unor ... citeste toata stirea