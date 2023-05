Marian Codrea (23), fotbalist originar din Cugir, va juca miercuri 24 mai de la ora 18:00 in barajul de promovare in Liga 2, alaturi de echipa sa actuala, Unirea Ungheni, impotriva celor de la FC Bihor Oradea.Unirea Ungheni a incheiatpe locul 2 in Seria 9 a Ligii a 3-a, fapt care a propulsat-o la barajele de promovare in esalonul secund.Marian Codrea evolueaza pe pozitia de atacant central si va juca alaturi de Unirea Ungheni in prima dubla pentru baraj impotriva campioanei din Seria 10, ... citeste toata stirea