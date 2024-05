FOTO: 26 de cupluri din Aiud care implinesc in acest an 50 de ani de casatorie, sarbatorie de administratia locala

Administratia locala din Aiud a sarbatorit 26 de cupluri din municipiu care implinesc in acest an 50 de ani de casatorie."Evenimentul "Ziua Familiei" a fost unul emotionant pentru 26 de cupluri care au ales sa-si intemeieze o familie in anul 1974.Le multumim si ii felicitam pentru exemplul de dragoste si devotament pe care ni-l ofera zi de zi.Ca de fiecare data, Formatia Melodis si Ansamblul Doina Aiudului au sustinut pentru cei sarbatoriti recitaluri de muzica si dansuri populare, iar ... citește toată știrea