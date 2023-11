Ministrul Mediului, Mircea Fechet a participat luni, la Sebes, la punerea in functiune a statiei de tip Trafic AB-4 Sebes. Aceasta va monitoriza particulele in suspensie PM10.De asemenea, ministrul a vizitat prima fabrica din tara care produce automate de colectare a ambalajelor de bauturi, tot la Sebes.Statia de tip trafic AB-4 Sebes, care va monitoriza particulele in suspensie PM10, a fost amplasata pe bulevardul Lucian Blaga din Sebes, a anuntat primarul de la Sebes, Dorin Nistor. ... citeste toata stirea