Un accident rutier grav a avut loc sambata dimineata pe DN 7, intre Deva si Simeria. O femeie a decedat dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un altul si mai apoi proiectat intr-un copac de pe marginea soselei.Potrivit politistilor din Hunedoara, in jurul orei 10:00, un conducator auto in varsta de 34 de ani, care conducea un autoturism pe banda a II-a a DN 7, din directia Deva - Simeria, pe raza localitatii Santuhalm, a piedut controlul volanului si a lovit parapetul de ... citeste toata stirea