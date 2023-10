Doua masini din Alba au fost implicate duminica dupa-amiaza intr-un carambol produs pe Autostrada A1 Sebes - Sibiu, in zona localitatii Cristian.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca patru autoturisme au fost implicate intr-un accident pe Autostrada A1, pe sensul Deva - Sibiu, la kilometrul 258+300 metri, in zona localitatii Cristian, judetul Sibiu.Doua dintre acestea, un autoturism Dacia Logan (taximetru) si un altul Mazda sunt din judetul Alba. In ... citeste toata stirea