FOTO: Accident pe DN 7, in zona Vintu de Jos. O masina a iesit in decor

Un accident rutier s-a produs marti, in jurul orei 11:25, pe drumul national DN 7, in localitatea Vintu de Jos. O masina a iesit in decor.Potrivit ISU Alba, Sectia de pompieri Sebes intervine pentru asigurarea masurilor specifice si acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs in localitatea Vintu de Jos, zona Lutch 2000.Este vorba despre o un autoturism iesit in decor.Pompierii intervin cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor.