Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti pe DN1 Sibiu-Sebes. Un barbat a ajuns cu masina in afara soselei.Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs pe DN 1, intre Cristian si Sacel.Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism spre Sacel, un barbat in varsta de 47 de ani, din aceeasi localitate, a pierdut controlul directiei de deplasare si a iesit in afara partii carosabile, oprindu-se intr-o zona de vegetatie.Conducatorul ... citeste toata stirea