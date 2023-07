Un accident s-a produs luni pe DN 75, la intrare in Bistra. Traficul a fost blocat in zona, a transmis un cititor Alba24, aflat la fata locului.Din primele inormatii, se pare ca este vorba despre o tamponare fata spate. Un atutoturism a fost lovit din spate de un altul si a fost impins intr-un stalp de pe marginea drumului si apoi in afara drumului.Stalpul a cedat si s-a aplecat pe deasupra carosabilului, facand circulatia pe sub el extrem de riscanta.La fata locului a sosit si un echipaj ... citeste toata stirea