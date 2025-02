FOTO: Copil salvat de un pompier aflat in timpul liber, la Arieseni. Baiatul cazuse cu schiurile in afara partiei, in padure

Un copil de 12 ani a fost salvat de un pompier aflat in timpul liber, la Arieseni. Baiatul a cazut cu schiurile, alunecand mai multe zeci de metri, pe zapada inghetata, in padure.Potrivit ISU Bihor, sambata, 22 februarie, plutonier Cristian Neag, sef garda interventie in cadrul Statiei de Pompieri Stei, se afla la schi, pe partia din Arieseni. La un moment dat, a observat un copil cazand cu schiurile si alunecand aproximativ 50 de metri pe spate, in afara partiei amenajate, in interiorul ... citește toată știrea