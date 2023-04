Lucrarile de modernizare a strazilor din oras ingreuneaza traficul rutier din oras, iar intr-o situatie limita, cum ar fi interventia unor autospeciale de pompieri, timpul pierdut ar putea fi critic.Din acest motiv, doua autospeciale ale ISU Alba au fost amplasate in zona stadionului Unirea, pentru a putea interveni rapid, in cartierele Cetate, Micesti si Paclisa.Primarul Gabriel Plesa a anuntat amplasarea de catre ISU Alba a autospecialelor, in zona stadionului."Siguranta cetatenilor ... citeste toata stirea