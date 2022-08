FOTO: Final de cariera militara pentru un subofiter de la ISU Alba. Momente emotionante

Plutonier adjutant sef Cristian Nitescu de la ISU Alba a trecut in rezerva, cu drept de pensie, in cadrul unui ceremonial militar. Colegii i-au multumit pentru activitatea desfasurata."Ultima data in formatie, alaturi de colegi.Dupa o lunga si bogata cariera militara, colegul nostru plutonier adjutant sef Nitescu Cristian a fost trecut in rezerva, cu drept la pensie, in cadrul unui ceremonial militar.Acesta a primit aplauze din partea colegilor si a fost felicitat atat de catre conducerea ... citeste toata stirea