FOTO: INCENDIU la intrare in localitatea Cunta. O masina a luat foc, intr-o parcare. Pompierii au intervenit cu o autospeciala

Un incendiu a izbuncit joi dupa-amiaza, la intrarea in localitatea Cunta. Flacarile au cuprins un autoturism parcat.Potrivit ISU Alba, Sectia de pompieri Sebes a fost solicitata sa intervina pentru localizarea si stingerea unui incendiu in zona localitatii Cunta.La ajungerea fortelor de interventie la locul solicitarii incendiul se manifesta la un autoturism parcat intr-o parcare pe DN1, la intrare in localitatea Cunta.Incendiul a fost localizat si lichidat in limitele gasite.