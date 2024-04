FOTO: INCENDIU pe Autostrada A10, sensul de mers Turda-Aiud. O masina a luat foc

Un incendiu a izbucnit vineri, 19 aprilie 2024, pe Autostrada A10, pe sensul de mers Turda-Aiud.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 16.00. Din cate se pare un autoturism a fost cuprins de flacari.La fata locului intervin pompierii din Aiud cu doua autospeciale.Misiunea pompierilor este in dinamica.Stire in curs de actualizare.UPDATE 16.20 O masina arde generalizatReprezentantii ISU Alba transmit ca fortele de interventie au ajuns la locul producerii incendiului. La ajungerea ... citește toată știrea