Pompierii din Alba intervin miercuri dimineata in sprijinul colegilor lor din Mures, pentru stingerea unui incendiu urias izbucnit la o hala de prelucrare a lemnului.Potrivit ISU Alba, o autospeciala de stins incendii de mare capacitate (AT 10.000), din cadrul Detasamentului de pompieri Alba Iulia, se deplaseaza in sprijinul pompierilor din Mures.Aceasta va asigura interventiile curente pe timpul desfasurarii operatiunilor de stingere a incendiului izbucnit la o hala de prelucrare a