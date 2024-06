FOTO Lucrari aflate in derulare la Blaj: modernizarea unor strazi, construirea stadionului din Tiur si intretinerea zonelor verzi

Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar a prezentat joi care sunt lucrarile aflate in derulare in municipiu."La Blaj se lucreaza sustinut! Pe langa proiectele europene aflate in diverse stadii de implementare, pe langa investitiile mari de infrastructura, Varianta Ocolitoare si Drumul Transregio Blaj-Teius-A10, unde asteptam avizarea proiectelor si studiilor tehnice, de catre Comisia Tehnica a CNAIR, in municipiul Blaj efectuam urmatoarele lucrari:Modernizarea strazii Gheorghe Magheru, ... citește toată știrea