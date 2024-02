FOTO: Lucrari de modernizare pe mai multe strazi din Blaj. Care este stadiul investitiilor

In municipiul Blaj, au fost finalizate lucrari de modernizare pe opt strazi. Pe alte patru, lucrarile sunt in derulare. Toate acestea sunt finantate prin PNI "Anghel Saligny".Primarul Gheorghe Valentin Rotar a evidentiat lucrari de reparatii capitale la strada Alexandru Papiu Ilarian."Au inceput lucrarile de reparatii capitale (carosabil rutier, rigole, trotuare) a strazii Alexandru Papiu Ilarian, situata in cartierul Hula.Lucrarile sunt finantate din bugetul national al Romaniei, prin ... citește toată știrea