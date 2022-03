FOTO: Lucrarile de modernizare a unui drum judetean, intre Mihalt si Petelca, finalizate in proportie de 90%. Cum arata tronsonul

Lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ 142 L, intre Mihalt (halta) - Zaries - Capud - Petelca, sunt finalizate in proportie de 90%, a transmis marti presedintele Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel."Asa cum am promis, drumul judetean Mihalt (halta) - Zaries - Petelca, care face legatura intre zona Blaj si zona Aiud, este finalizat in proportie de 90%.Drumul va fi modernizat complet pe o lungime de 4,5 km (intreaga portiune a fost asfaltata).Modernizarea acestui drum va ... citeste toata stirea