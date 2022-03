FOTO: Lucrarile la doua poduri aflate pe drumurile judetene din comunele Pianu si Sasciori, finalizate inainte de termen

Lucrarile la doua poduri aflate pe drumurile judetene, in comunele Pianu si Sasciori, au fost finalizate inainte de termenele prevazute in contractele de executie, a anuntat vineri seara presedintele Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel."Podul de pe drumul Pianului (pe DJ 704 A) a fost complet refacut, intrucat fusese distrus in urma inundatiilor. Drumul Pianului va fi modernizat in perioada urmatoare, prin intermediul programului Anghel Saligny.Al doilea pod, de la Rachita, se afla ... citeste toata stirea