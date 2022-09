FOTO: Masini tunate in Cetatea Alba Carolina. PROGRAM "Cars and Coffee" la Alba Iulia

Masini tunate, adevarate bijuterii pe patru roti, pot fi admirate in acest weekend in Santurile Cetatii din Alba Iulia. Este a doua editie a evenimentului "Cars and Coffee".Pasionatii de tuning auto s-au intalnit la Alba Iulia, pentru a-si expune masinile, dar si pentru discutii si distractie.Autoturismele pot fi admirate astazi si maine, in santurile de pe latura de Vest.PROGRAMSambata, 24 septembrie9:30-11:00 - acces auto11:30 - deschiderea oficiala a evenimentului13:00 - Lowest ... citeste toata stirea