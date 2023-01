FOTO: O portiune din DN 7 - Valea Oltului s-a surpat in judetul Sibiu, din cauza ploilor abundente. Cum se va desfasura circulatia

O portiune din drumul national DN 7 - Valea Oltului s-a surpat intre Lazaret si Boita, in judetul Sibiu, a anuntat duminica dimineata Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov."Pe DN 7, intre localitatile Lazaret si Boita, in judetul Sibiu, traficul a fost restrictionat pe o banda in urma unei surpari aparute in zona taluzului.Circulatia va fi dirijata de un semafor iar lucrarile de consolidare vor incepe imediat ce conditiile meteo vor permite acest lucru.Surparile sunt ... citeste toata stirea