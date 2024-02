FOTO: Patru medalii pentru CS Unirea Alba Iulia, dintre care doua de aur, obtinute la Campionatele Nationale de Mars

Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obtinut patru medalii la Campionatele Nationale de Mars - editia de iarna, dintre care trei la individual si una in proba pe echipe. Competitia sportiva s-a desfasurat in 10 februarie la Bucuresti.Ana Rodean a obtinut, din nou, medalia de aur, in proba de 20 de km mars, senioare, dupa ce s-a impus cu timpii 1:42:50, ea fiind secondata de catre Mihalea Popa, o alta sportiva a CS Unirea Alba Iulia, care a obtinut medalia de argint, dupa ce a terminat ... citește toată știrea