Primaria Alba Iulia interzice oprirea pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oras. Miercuri, au fost instalate noi semne de circulatie pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oras.Administratia locala ii ameninta pe soferi cu amenzi, daca nu se conformeaza."In aceasta perioada, in Municipiul Alba Iulia sunt in desfasurare lucrari in cadrul proiectelor de mobilitate urbana, pe bulevardul Revolutiei 1989.Au fost instalate indicatoare care semnalizeaza oprirea interzisa, in ... citeste toata stirea