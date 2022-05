FOTO: Primele rezultate obtinute de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia la Spartachiada de la Breaza

Elevii Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia au avut rezultate foarte bune la Olimpiada sportului militar liceal, ce se desfasoara in aceste zile la Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza.In prima zi a competitiei, elevii au reusit sa obtina victorii si primele locuri la probele la care au concurat.La saritura in lungime, feminin, eleva sergent major Andra Stan s-a clasat pe locul I cu 4,61 m. Andra a reusit un rezultat bun si in proba de 100 m, unde a ajuns ... citeste toata stirea