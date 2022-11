FOTO: S-a deschis Targul de Craciun de la Cluj-Napoca, rivalul celui de la Sibiu. Program de weekend cu concerte si surprize

Targul de Craciun de la Cluj-Napoca s-a deschis vineri, in prezenta a sute de oameni care nu s-au lasat intimidati de ploaie."Pregatim o editie in care tema e relaxarea. Cred ca toti avem nevoie de relaxare, dupa doi ani atat de grei si de complicati.De bucurie in stare pura, ca-n copilarie. Si ce moment poate fi mai potrivit daca nu chiar cel in care tocmai ne aflam?Va asteptam la targ cu bucurii pentru oameni mari si mici: concerte, intalniri cu personaje de poveste, povesti, teatru, ... citeste toata stirea