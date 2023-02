FOTO: Salvatorii romani din Turcia au gasit un barbat in viata, dupa sase zile de la cutremur. Interventia a durat 12 ore

Salvatorii romani au reusit sa scoata de sub daramaturi un barbat, dupa o misiune continua de 12 ore, in Turcia. Era blocat in moloz de circa 149 de ore."In aceasta dimineata, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore.Dupa ce a fost identificata victima, cu ajutorul senzorilor de amplificare a sunetelor, salvatorii au realizat in mod progresiv accesul printre elementele prabusite, pentru a-i oferi o masca cu oxigen.In ... citeste toata stirea